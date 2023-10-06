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Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayalıklar arasında sıkışan bir kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü

Olay, Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal alanda devasa kayalar arasında sıkışan bir şahıs olduğu ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye intikal etti. 

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Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla şahıs, sıkıştığı yerden kurtarıldı. 

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Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü

Sağlık durumu iyi olan şahıs, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü
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