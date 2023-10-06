Devasa kayaların arasına sıkıştı! Ekipler de şaşkına döndü
İhlas Haber Ajansı
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kayalıklar arasında sıkışan bir kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal alanda devasa kayalar arasında sıkışan bir şahıs olduğu ihbarını alan ekipler, kısa sürede bölgeye intikal etti.
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AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla şahıs, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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Sağlık durumu iyi olan şahıs, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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