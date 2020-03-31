DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu

SADULLAH ERGİN GENEL SEKRETERLİĞE GETİRİLDİ

Buna göre DEVA Partisi genel sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin getirilirken, AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç,