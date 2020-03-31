DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile partideki görev dağılımları belli oldu.
Listede en çok dikkat çeken partinin genel sekreterliğine getirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, A Takımı'nı belirledi. 21 kişilik Başkanlık Divanı'nda 7 kadın genel başkan yardımcısı oldu.
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SADULLAH ERGİN GENEL SEKRETERLİĞE GETİRİLDİ
Buna göre DEVA Partisi genel sekreterliğine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin getirilirken, AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Türkiye'nin eski İngiltere Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç,
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Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı, eski AK Partili isimlerden Nihat Ergün ise partinin Teşkilat İşleri Başkanı oldu.
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