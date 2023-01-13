BIST 4.985
DOLAR 18,80
EURO 20,37
ALTIN 1.160,30

Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

|
Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

Sıfır otomobil fiyatları güncellenmeye devam ederken çok sürpriz bir fiyat listesi hazırladık. Bu listede Dacia, Hyundai, Kia, Opel, Toyota ve Honda gibi dev markalar ve fiyat listeleri var. İşte herkesin merak ettiği o listedeki fiyatlar…

Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

2023 yılının sona ermesiyle birlikte otomobil markaları güncel fiyat listelerini bir bir güncellemeye başladı.

124
Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

Geride bıraktığımız 2022 yılına ait fiyatlardan eser kalmadığını belirtmekte fayda var ancak bu liste bildiklerinizden çok farklı.

224
Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

Bilindiği üzere otomobil piyasasında geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ÖTV matrah düzenlemesi yapılmış ve bazı modellerin fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler yaşanmıştı.

324
Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu

Ancak şimdiki otomobil fiyatlarına baktığımız zaman ÖTV düzenlemesinden eser kalmadığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz.

424