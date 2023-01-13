Dev marka Dacia 2023 yılında çıldırdı; Bu Duster modeli sadece 260 bin TL oldu
Sıfır otomobil fiyatları güncellenmeye devam ederken çok sürpriz bir fiyat listesi hazırladık. Bu listede Dacia, Hyundai, Kia, Opel, Toyota ve Honda gibi dev markalar ve fiyat listeleri var. İşte herkesin merak ettiği o listedeki fiyatlar…
2023 yılının sona ermesiyle birlikte otomobil markaları güncel fiyat listelerini bir bir güncellemeye başladı.
Geride bıraktığımız 2022 yılına ait fiyatlardan eser kalmadığını belirtmekte fayda var ancak bu liste bildiklerinizden çok farklı.
Bilindiği üzere otomobil piyasasında geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde ÖTV matrah düzenlemesi yapılmış ve bazı modellerin fiyatlarında ciddi oranlarda düşüşler yaşanmıştı.
Ancak şimdiki otomobil fiyatlarına baktığımız zaman ÖTV düzenlemesinden eser kalmadığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz.