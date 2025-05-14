Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor maçı öncesi Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep sokakları karıştı.
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Mücadele öncesi kente gelen iki takım taraftarları birbirine girdi.
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İki takım taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada, halk olaya müdahale etmeye çalıştı.
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Yerel medyada yer alan haberlere göre; Kavgaya karışan gruplardan birinin Galatasaraylı ve Gaziantep'te esnaf olduğu iddia edildi.
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