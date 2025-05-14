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Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

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Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor maçı öncesi Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep sokakları karıştı.

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Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

Mücadele öncesi kente gelen iki takım taraftarları birbirine girdi.

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Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

İki takım taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada, halk olaya müdahale etmeye çalıştı.

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Dev maç öncesi sokaklar karıştı! Taraftarlar birbirine girdi

Yerel medyada yer alan haberlere göre; Kavgaya karışan gruplardan birinin Galatasaraylı ve Gaziantep'te esnaf olduğu iddia edildi.

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