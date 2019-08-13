Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı

Liverpool ile yarın Süper Kupa için kozlarını paylaşacak olan Chelsea son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı.

Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı - Sayfa 1

Süper Kupa finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak olan Chelsea, son idmanını Beşiktaş Park Stadı’nda yaptı.

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Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı - Sayfa 2

Teknik Direktör Frank Lampard eşliğinde çalışan İngiliz ekibi ısınma koşularının ardından iki gruba ayrılarak 8’e 2 top kapma çalışması yaptı.

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Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı - Sayfa 3

Ardından yarı sahada tam takım olarak pas ve baskı çalışması gerçekleştirdi. Takım kalecileri ise kendilerine ayrılan bölümde hazırlıklarını tamamladı. 

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Dev maç öncesi Chelsea son antrenmanını yaptı - Sayfa 4

Chelsea’da sakatlıkları bulunan Kante ve Willian, antrenmanda yer alırken, son durumlarına maç saatinde karar verilecek. 

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