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Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

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Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan üzerinde iki adet dev vinç bulunan Atlas Double isimli gemi Ukrayna’dan İstanbul’a geldi. İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirleyen gemi havadan çekilen görüntüsüyle büyüklüğü gözler önüne serildi.

Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Edinilen bilgiye göre, dev gemi Ukrayna Rusya arasındaki süren savaş yüzünden, Ukraynalı sahipleri tarafından önce Romanya’ya daha sonra Türkiye’ye getirildi. 

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Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Atlas Double isimli gemi Ukrayna’da tasarlandı ve üretildi. Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi bulunması. 

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Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Gemi üzerindeki her bir vinç 35 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor. Gemi ile bir gemide bulunan bir kuru yükü denizin ortasında başka bir gemiye aktarım yapabiliyor. 

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Dev gemi Ukrayna’dan Türkiye’ye geldi! Dünyada sınıfında tek, en büyük özelliği ise...

Böylece gemiler limanlara yanaşmadan direk rotaları üzerinde yüklerini deniz ortasında aktarım sağlayabiliyor. Geminin en modern teknolojiye sahip Ukrayna üretimi gemilerin arasında yer alıyor.

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