Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler

Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler

Tehlikeli büyük beyaz köpekbalığı, bir deniz kaplumbağasını bütün olarak yutmaya çalışırken boğuldu. Ortaya çıkan 2.050 kiloluk kanla kaplı avcının görüntüleri ise dehşet vericiydi.

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Japonya kıyılarında meydana gelen korkunç olayda 2.050 kiloluk büyük beyaz köpek balığı bir deniz kaplumbağasını bütün olarak yutmaya çalışınca boğularak can verdi. Ortaya çıkan kanlı görüntüler ise dehşet vericiydi.

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Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler - Sayfa 2

Balıkçı Greg Vella, köpekbalığının cansız bedeninin ağlarına takıldığını görünce hemen köpekbalığının fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler - Sayfa 3

Facebook'ta paylaşımları şu notla yaptı:

“Ben sıradan bir balık avına çıktığım sırada radyoda, etrafta ağzında büyük bir deniz kaplumbağasıyla yüzen beyaz bir köpekbalığının bulunduğunu duydum."

"İnsanlar bu konuda şaka yapmaya başladı, ben çok fazla bu konuyu önemsemedim."

"Sonra ertesi gün, ağlara takılmış halde köpekbalığının cansız bedenini buldum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler - Sayfa 4

Görüntüler Ticari Somon, Albacore ve Yengeç Balıkçıları grubuna gönderildikten sonra 9.000'den fazla paylaşıldı. Bu köpekbalığı, 2.050 kilo ağırlığındaydı, ancak okyanusta yüzen en büyük beyaz köpekbalığı değil.

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