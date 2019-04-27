Dev beyaz köpekbalığı ağzında korkunç görüntüler

Facebook'ta paylaşımları şu notla yaptı:

“Ben sıradan bir balık avına çıktığım sırada radyoda, etrafta ağzında büyük bir deniz kaplumbağasıyla yüzen beyaz bir köpekbalığının bulunduğunu duydum."

"İnsanlar bu konuda şaka yapmaya başladı, ben çok fazla bu konuyu önemsemedim."

"Sonra ertesi gün, ağlara takılmış halde köpekbalığının cansız bedenini buldum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.