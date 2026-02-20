Dev bankadan olay altın tahmini! 2026 sonunda ne kadar olacak?

İkinci unsur ise ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri. Faizlerin düşmesiyle birlikte, özellikle özel sektör yatırımcılarının altına olan ilgisinin artabileceği belirtiliyor. Yani sadece resmi kurumlar değil, bireysel ve kurumsal yatırımcılar da yeniden pozisyon alabilir.

“SÜPER DÖNGÜ” DEĞİL, POLİTİKA KAYNAKLI BİR HAREKET

Banka, mevcut yükselişi bir “emtia süper döngüsü” olarak tanımlamıyor. Aksine, bu hareketin daha çok ekonomi politikalarına yönelik kaygılardan ve yatırımcı tercihlerindeki değişimden kaynaklandığını vurguluyor.