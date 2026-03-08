Dev banka Borsa İstanbul tahminini uçurdu! 2026 yıl sonu rakamı belli oldu

HANGİ SEKTÖRLER DAHA AVANTAJLI?

Bank of America, özellikle banka hisselerinin hâlâ gelişen ülke benzerlerine göre iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Bunun yanında savunma sanayi, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve bazı holdinglerin de değerleme açısından cazip olduğu belirtiliyor.

Yabancı yatırımcı girişinin hızlanması halinde, özellikle banka ve holding hisselerinde çarpan genişlemesinin daha belirgin olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum endeksin genel performansını da yukarı çekebilecek temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.