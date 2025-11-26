BIST 10.915
|
Dev banka altında 5 bin dolar için tarih verdi

Alman finans devi Deutsche Bank, yatırımcı akımlarındaki istikrar ve merkez bankalarının güçlü talebi nedeniyle altına yönelik fiyat beklentilerini yukarı çekti.

Deutsche Bank, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 4 bin dolar olarak açıkladığı ortalama fiyat tahminini 4 bin 450 dolara çıkardı.

Bu güncellemenin gerekçesi olarak, yatırımcı akımlarında istikrar sağlanması ve merkez bankalarının güçlü alım iştahının sürmesi gösterildi.

GELECEK YIL İÇİN 3 BİN 950 - 4 BİN 950 DOLAR ARALIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni tahminlere göre altının 2026 yılında 3 bin 950 ile 4 bin 950 dolar bandında hareket etmesi bekleniyor. 

 Öngörülen üst bandın, COMEX’te işlem gören Aralık 2026 vadeli altın kontratının mevcut seviyesinin yaklaşık yüzde 14 üzerinde olduğu belirtildi.

