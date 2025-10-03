Dev banka altın tahminini bir yıl geri çekti! Yatırımcılar aman dikkat bu rakam ilk kez söylendi

Banka ayrıca, 2025 yılında merkez bankalarının altın talebine ilişkin öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre merkez bankalarının talebinin 900-950 metrik ton bandında gerçekleşmesi bekleniyor. UBS, küresel varlık tahsisinde altın uzun pozisyonunu koruduğunu vurgularken, altının yatırımcılar için “çekici” bir varlık sınıfı olmayı sürdüreceğini ifade etti.