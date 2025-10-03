Dev banka altın tahminini bir yıl geri çekti! Yatırımcılar aman dikkat bu rakam ilk kez söylendi
Altın fiyatları baş döndürüyor. Rekorlar sonrası düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Altının gramı bugün 5 bin 172 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 750 liradan, cumhuriyet altını 34 bin 880 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 3 bin 860 dolarda seyrediyor.Uluslararası yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni bir tahmin yaptı.
Uluslararası yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini paylaştı. Banka, güçlü rallinin ardından kısa vadede sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini ancak önümüzdeki aylarda ons altının 4.200 dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.Banka daha önce 4 bin 200 dolar tahminini 2026 yılının ortasında olabileceğini öngörmüştü.
UBS’in değerlendirmesine göre, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, doların değer kaybını sürdürmesi ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi altına olan talebi güçlendirecek.
Banka ayrıca, 2025 yılında merkez bankalarının altın talebine ilişkin öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre merkez bankalarının talebinin 900-950 metrik ton bandında gerçekleşmesi bekleniyor. UBS, küresel varlık tahsisinde altın uzun pozisyonunu koruduğunu vurgularken, altının yatırımcılar için “çekici” bir varlık sınıfı olmayı sürdüreceğini ifade etti.
2026 İÇİN 4200 DOLAR TAHMİNİ YAPMIŞTI
UBS bir önceki değerlendirmesinde, altının ons fiyatı 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolara yükselebilir tahmininde bulunmuştu.