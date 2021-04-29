Detoks nedir detoks diyeti nasıl yapılır?

Öncelikle detoks sebze ve meyve suları ile olan bir temizlenme değildir. Detoks, karaciğer ve bağırsaklarda biriken toksiklerin vücuttan uzaklaştırılmasına verilen addır. Bu arınma işlemi % 75 karaciğerde faz 1 ve faz 2 reaksiyonları şekilde olur. 🌶Faz 1’de sitokrom P 450 enzimi görev alır. Doku hasarına neden olan bileşikler bu enzim sayesinde ara metabolitlere dönüştürülür. 🌶 Faz 2 reaksiyonlarında ise faz 1 sonucunda meydana gelen reaktif gruplar konjugasyon adı verilen işlem sayesinde suda çözünür hale getirilir ve bu sayede safra veya idrarla kolayca atılabilen ürünler meydana gelir.