Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı başını yaktı Trabzon konseri iptal edildi

''Talihsiz bir açıklama yapmış'': Başkan Ekim, “İlçemizde konser verecek sanatçılarımızdan bir tanesi talihsiz bir açıklama yapmış, ki tabii ki bende iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuyla da ilgili gerekli düzenlemeyi arkadaşlarımız yapacaklardır. Muhtemelen sanatçı değişir. Bizim sanata saygımız sonsuz ama 3 Temmuz süreci de bizim için önemli bir süreç ve bu artık kanıtlanmış bir süreç. Bununla ilgili Trabzon’un da hassasiyetlerini biliyoruz ve bu hassasiyetler doğrultusunda bizde düzenlememizi yapacağız” diye konuştu.