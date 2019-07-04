Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı başını yaktı Trabzon konseri iptal edildi
Pop müzik sanatçısı Derya Uluğ’un 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Trabzon’da 19 Temmuz'da vereceği konserin iptal edilmesine neden oldu.
Şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz süreci ile ilgili, “ 3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir” şeklinde mesaj paylaşmış, ardından "Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık unutmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şarkıcının yaptığı talihsiz açıklamalarının ardından bu yıl 29’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamındaki konserinin iptal edildiğini söyledi.
''Talihsiz bir açıklama yapmış'': Başkan Ekim, “İlçemizde konser verecek sanatçılarımızdan bir tanesi talihsiz bir açıklama yapmış, ki tabii ki bende iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuyla da ilgili gerekli düzenlemeyi arkadaşlarımız yapacaklardır. Muhtemelen sanatçı değişir. Bizim sanata saygımız sonsuz ama 3 Temmuz süreci de bizim için önemli bir süreç ve bu artık kanıtlanmış bir süreç. Bununla ilgili Trabzon’un da hassasiyetlerini biliyoruz ve bu hassasiyetler doğrultusunda bizde düzenlememizi yapacağız” diye konuştu.
Daha önce Trabzonspor forması giydi: Derya Uluğ, her ne kadar Fenerbahçeli olsa da daha önce düzenlenen etkinliklerde Trabzonspor formasını giyerek, bordo-mavili takıma gönül veren taraftarların da kalbini fethetmiştir.