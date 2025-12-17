Derya Uluğ'dan o soruya ilginç yanıt! Çocuk ve evlilik...
Pop müziğin yükselen yıldızı Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 10 yıllık dolu dizgin aşklarını anlatan ünlü şarkıcı, evlilik hayalleri ve çocuk isteği konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Müzik kariyerindeki başarılarıyla tanınan Uluğ, son röportajında çocuk sorusuna verdiği çarpıcı cevapla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kanunlar Gibi, Canavar, Okyanus, Nefes gibi şarkıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Derya Uluğ, evlilik soruları karşısında açık sözlü davrandı. Asil Gök ile olan ilişkisinde aşk ve sevginin ön planda olduğunu vurgulayan Uluğ, "Bizde aşk ve sevgi zaten var, umarım evlilik de olur. Hesap kitap yapmadan, mutluluğumuzu yaşıyoruz" dedi.
Çiftin geleceğe dair planları, müzik kariyerlerini de etkilemeden doğal bir akışta ilerliyor. Derya Uluğ evlilik planları, hayranlarını heyecanlandıran detaylarla dolu.
Derya Uluğ'un çocuk isteği konusunda verdiği yanıt, röportajın en dikkat çekici kısmı oldu. Ünlü isim, "Doğurmakla kalsaydı, büyüyüp 5 çocuğum olurdu. Ama çocuğu doğru şekilde büyütebilmenin sorumluluğu beni korkutuyor" diyerek samimi bir itirafta bulundu.
Öte yandan, Derya Uluğ kısa süre önce sevgilisi Asil Gök'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Gök'ün doğuştan gelen mide sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu açıklayan Uluğ, "İkinci minik bir midesi ve mide kapağı sıkıntısı vardı. Ameliyat başarılı geçti, şimdi dinleniyor" dedi. Sosyal medya üzerinden hayranlarına teşekkür eden şarkıcı, "Bir süre bebek gibi yaşayacak" diyerek esprili bir şekilde durumu özetledi.