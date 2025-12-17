Derya Uluğ'dan o soruya ilginç yanıt! Çocuk ve evlilik...

Kanunlar Gibi, Canavar, Okyanus, Nefes gibi şarkıyla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Derya Uluğ, evlilik soruları karşısında açık sözlü davrandı. Asil Gök ile olan ilişkisinde aşk ve sevginin ön planda olduğunu vurgulayan Uluğ, "Bizde aşk ve sevgi zaten var, umarım evlilik de olur. Hesap kitap yapmadan, mutluluğumuzu yaşıyoruz" dedi.