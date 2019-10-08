Derya Uluğ'dan 'Keko' çıkışı! Gençlik hatası olduğunu itiraf etti
Derya Uluğ, sosyal medyadan gelen yoruma itirafıyla cevap verdi.
Bir süredir sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olarak yerini almışken zaman zaman sosyal medyadan gelen sapkın mesajları ifşa etmesiyle de gündeme geliyor. Uluğ'un bu sefer ise gündeme gelişinde 'Gençlik hatası' olarak yorumladığı itirafı yer alıyor.
Derya Uluğ, sosyal medya hesabı Instagram'dan kolunda kendi isminin yazdığı dövmesinin de gözüktüğü bir fotoğraf paylaşımı yaptı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisinin eleştirisi ise olay oldu.
Derya Uluğ'un fotoğrafına bir takipçisi, "Hayatımda gördüğüm en keko dövme" yorumunu yapınca Uluğ, bu eleştiriyi cevapsız bırakmadı.
Uluğ, takipçisinin 'keko dövme' yorumuna, "Keko demeyelim, gençlik hatası diyelim" diyerek bir itirafta bulundu.