Derya Uluğ'dan 'Keko' çıkışı! Gençlik hatası olduğunu itiraf etti

Bir süredir sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olarak yerini almışken zaman zaman sosyal medyadan gelen sapkın mesajları ifşa etmesiyle de gündeme geliyor. Uluğ'un bu sefer ise gündeme gelişinde 'Gençlik hatası' olarak yorumladığı itirafı yer alıyor.