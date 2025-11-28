Derya Uluğ'a kabusu yaşatan takıntılı hayranın cezası belli oldu
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün uzun süredir kabusu haline gelen Şinasi Samed Türkmen hakkındaki yargı süreci sonuçlandı. Mahkeme, sanIK Türkmen'in "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" savunmasını inandırıcı bulmazken, Türkmen'i birden fazla suçtan cezalandırdı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök, uzun süredir takıntılı hayranları nedeniyle kabusu yaşıyordu.
Derya Uluğ'a ve Asil Gök'e hayatı zindan eden takıntılı hayranı Şinasi Türkmen, şikayet üzerine Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, hakkında açılan davada adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Ancak uzaklaştırma kararına rağmen Şinasi Türkmen, Uluğ'u İzmir Balçova'da 3 Mayıs gecesi verdiği konseri izlemeye gitmesi ise bardağı taşıran son nokta olmuştu.
İddianame tamamlandı
Olaya ilişkin soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede yer alan detaylara göre, şarkıcının sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Şinasi Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu. Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Derya Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi.