Derya Uluğ'a kabusu yaşatan takıntılı hayranın cezası belli oldu

İddianame tamamlandı

Olaya ilişkin soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede yer alan detaylara göre, şarkıcının sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Şinasi Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu. Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Derya Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi.