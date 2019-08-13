Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı

Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından gelen ahlaksız mesajı ifşa etti. Uluğ'un gelen mesaja tepkisi sert oldu.

Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı - Sayfa 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Derya Uluğ, Instagram hesabından gelen bir mesajı ifşa etti. Evli olmasına rağmen güzel şarkıcıya yemek teklifi eden kişi, karısının olmasını da maalesef diyerek belirtti. Uluğ, bu mesajı ifşa ederek ateş püskürdü. 

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Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı - Sayfa 2

Bir kullanıcı Uluğ'a, "Karım var ama ondan daha güzelsiniz. Size asılmama izin veriyor" diyerek yemek teklifinde bulundu. Bu teklife sinirlenen Uluğ, "Bu nasıl bir sapkınlık? Bu nasıl bir zihniyet?" ifadelerini kullandı. 

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Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı - Sayfa 3

Uluğ, ''Ahlakınızı, insanlığınızı, sadakatinizi, kalbinizi, doğru yola davet ediyorum'' diyerek ateş püskürdü. 

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Derya Uluğ o mesajı ifşa etti! Evli adamın ahlaksız teklifi çıldırttı - Sayfa 4

Derya Uluğ kimdir?

15 yaşında iken Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanı olan Alper Kazancıoğlu’ndan özel dersler alan Derya Uluğ 1986 İzmir doğumludur aslen İzmir’lidir.

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