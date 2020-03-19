Derya Uluğ Amerika'dan döndü Koronavirüs tedbiri için evde karantinada
AMERİKA'dan dönen şarkıcı Derya Uluğ, Coronavirus tedbirini aldı ve 14 gün kuralına uyarak kendisini evde karantina altına aldı.
Geçtiğimiz haftalarda İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz için yazdığı şarkı ile takdir toplayan Derya Uluğ, ablasının erken doğum yapması nedeniyle Amerika'ya gitti. Önceki gün Türkiye'ye geri dönüş yapan Uluğ, Koronavirüs tedbirlerini ise hiçe saymadı.
Kendisini Koronavirüs'ten korumak için her türlü önlemi alan şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı videosunda 14 gün kuralına uyarak kendisini evde izole edeceğini söyledi. Instagram hesabından bir video yayınlayan Derya Uluğ, ablasının aylar önce doğum yapmak için Amerika'ya gittiğini ve o dönemde ülkede salgın olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam eti:
"Dünya Koronavirüs ile tanıştıktan sonra ablam erken bir doğum gerçekleştirdi. Biz de ablamı ve yeğenimi sağlıklı bir şekilde getirmek için yanlarına gittik.
''Dün akşam itibarıyla geldik, onlar kendi evine ben kendi evime geldim. O süreçte çok dikkat ettik ve kendimizi koruduk. Şu an iyiyiz ama başkalarının sağlığını tehlikeye atmamak için 14 gün boyunca kendimizi karantinaya aldık."