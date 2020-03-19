Derya Uluğ Amerika'dan döndü Koronavirüs tedbiri için evde karantinada

Kendisini Koronavirüs'ten korumak için her türlü önlemi alan şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı videosunda 14 gün kuralına uyarak kendisini evde izole edeceğini söyledi. Instagram hesabından bir video yayınlayan Derya Uluğ, ablasının aylar önce doğum yapmak için Amerika'ya gittiğini ve o dönemde ülkede salgın olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam eti: