Derya Uluğ 5 yıllık müzisyen sevgilisi ile dünya evine giriyor!
Çarşamba günü 34 yaşına giren Derya Uluğ'dan 5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök ile ne zaman evlenecekleri sorusuna yanıt geldi.
Derya Uluğ geçen çarşamba 5 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Asil Gök’ün sürprizi ile Asmalımescit’teki Park Şamdan Pera’da doğum gününü kutladı.
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Güzel popçu“34 yaşıma bastım. Ama ruh yaşım henüz 26. Kendimi daha genç hissediyorum” dedi. Sevgilisi ise “Doğum günlerimizi her yıl düğünleri aratmayacak şekilde kutlarız” şeklinde konuştu.
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Muhabirlerin“Nikah ne zaman?” sorusunu ise“İnşallah önümüzdeki sene evleneceğiz” diyerek yanıtladı.
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Derya Uluğ daha önceleri evliliğe ve anne olmaya sıcak bakmadığını ama artık fikrinin değiştiğini ve kendini hazır hissettiğini ifade etti.
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