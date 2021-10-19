Derya Tuna'dan tehditli komşu kavgası için ilk açıklama: Bana benzetmişler!
Derya Tuna’dan komşusunu tehdit ettiği iddia edilen olay kavga için ilk kez konuştu. Derya Tuna kavgadaki kişinin kendişsi olmadığını başka bir kadın olduğunu ifade etti ve "Hanımefendiyi bana benzettiler" diyerek olanları inkar etti.
Ünlü oyuncu Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in düğününden günler sonra bir skandalla gündeme geldi. Tuna, oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavgada, komşusuyla karşı karşıya geldi, görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Tuna, kavgayla ilgili konuştu.
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın evinin bahçesinde çıkan kavga komşuyla karşı karşıya getirmiş, görüntüler güvenlik kamerasına yansımıştı.
"Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor" diyerek tehdit eden Tuna, kavgayla ilgili konuştu.
"Orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler"
Derya Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" ifadelerini kullandı.