Derya Elbasan eşi tarafından feci şekilde dövüldü! Kızı Hira Elbasan isyan etti

Boşanmak isteyen Derya Elbasan isimli kadını kocası Erol Elbasan feci şekilde dövdü. Talihsiz kadının kızı Hira, annesinin halini sosyal medyadan paylaşarak yetkililere seslendi. Hira ayrıca babasını annesine çektiğini belirterek 'tutukluk yapmasa belki de annem ölecekti' ifadelerini kullandı.