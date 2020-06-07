Derya Elbasan eşi tarafından feci şekilde dövüldü! Kızı Hira Elbasan isyan etti
Eşi Erol Elbasan'dan boşanmak istediği için feci şekilde dövülen Derya Elbasan'ın kızı Hira Elbasan annesinin fotoğraflarını paylaşarak yetkililere seslendi.
Boşanmak isteyen Derya Elbasan isimli kadını kocası Erol Elbasan feci şekilde dövdü. Talihsiz kadının kızı Hira, annesinin halini sosyal medyadan paylaşarak yetkililere seslendi. Hira ayrıca babasını annesine çektiğini belirterek 'tutukluk yapmasa belki de annem ölecekti' ifadelerini kullandı.
"Annesinin fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı": Derya Elbasan'ın kızı Hira Elbasan, sosyal medya platformu Twitter'dan annesinin dövülmüş fotoğraflarını paylaşarak, gaddar şahsın annesine silah çektiğini ama silahın tutukluluk yaptığını belirtti.
Çığlığını yetkililere duyurmak isteyen Hira, sosyal medya kanallarındaki kadın platformlarına annesinin dövülmüş halinin fotoğraflarını gönderip, yaşananları paylaştı.
"Görüntüler infial yarattı": Hira Elbasan'ın fotoğrafları paylaşmasından sonra sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Görüntülerin yayılmasından Twitter'da Erol Elbasan'ın tutuklanması için mesajlar yağdı.