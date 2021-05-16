Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri
Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, evde yapılabilecek doğal cilt kürlerini açıkladı. Dr. Benar, doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığı belirtti.
Konuyla ilgili önerilerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, cilt güzelliği için temizliğin oldukça önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade ederek haftada bir veya her gün olmak üzere besleyici uygulamalar ile cildin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Doğal maddeler ile oluşturulmuş cilt bakım kürlerinin düzenli olarak kullanıldığında sadece cildi güzelleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda antioksidan etkisi ile cildin güneşin UV ışınlarına karşı direncini arttırdığına dikkat çeken Benar, bunun yanı sıra kollajen sentezini artırarak cilt yenilenmesini ve elastin liflerinin gelişimini sağladığını söyledi.
Kolaylıkla temin edilebilecek ürünler ile doğal cilt bakım kürleri hazırlanabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, Hindistan cevizi yağı, salatalık, bal ve tarçın maskesi, Jajoba yağı ve Badem yağı, Avakado ve Zerdeçal ile yapılacak kürlerin düzenli kullanıldığında cildi güzelleştireceğini ve yenileyeceğini ifade etti. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, önerilerini şu şekilde sıraladı:
Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı cilt bakımında sıkça kullanılan bir üründür. Hindistan cevizi yağı; altta yatan epidermal dokuyu güçlendirmek, ölü deri hücrelerini yok etmek, güneş yanığından korumak ve antibakteriyel, antiviral, antifungal ,antioksidan özelliklere ile cildi korumak gibi yararlara sahiptir. Araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı, epidermal bariyer fonksiyonundaki kusurlar ve atopik dermatit de dahil olmak üzere kutanöz iltihaplanma ile karakterize edilen kronik cilt hastalıklarıyla savaşacak kadar güçlüdür. Temizlemeye, nemlendirmeye, makyajı temizlemeye, yaraları iyileştirmeye veya yara izine yardımcı olmanın yanında saçınıza hindistan cevizi yağı kullanmanızda son derece yararlıdır. Sağlıklı cilt vücudunuzdaki diğer herhangi bir organ gibidir. Hücrelere sürekli olarak oksijen ve besin maddesi gerekir ve toksinler ciltten atılmalıdır. Bu nedenle, hormonal ve sindirim işlevine yardımcı olan hindistan cevizi yağı optimal cilt sağlığı için çok önemlidir.