Dermatoloji Uzmanı Dr Hasan Benar'dan evde yapılabilecek doğal cilt kürleri önerileri

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı cilt bakımında sıkça kullanılan bir üründür. Hindistan cevizi yağı; altta yatan epidermal dokuyu güçlendirmek, ölü deri hücrelerini yok etmek, güneş yanığından korumak ve antibakteriyel, antiviral, antifungal ,antioksidan özelliklere ile cildi korumak gibi yararlara sahiptir. Araştırmalara göre, Hindistan cevizi yağı, epidermal bariyer fonksiyonundaki kusurlar ve atopik dermatit de dahil olmak üzere kutanöz iltihaplanma ile karakterize edilen kronik cilt hastalıklarıyla savaşacak kadar güçlüdür. Temizlemeye, nemlendirmeye, makyajı temizlemeye, yaraları iyileştirmeye veya yara izine yardımcı olmanın yanında saçınıza hindistan cevizi yağı kullanmanızda son derece yararlıdır. Sağlıklı cilt vücudunuzdaki diğer herhangi bir organ gibidir. Hücrelere sürekli olarak oksijen ve besin maddesi gerekir ve toksinler ciltten atılmalıdır. Bu nedenle, hormonal ve sindirim işlevine yardımcı olan hindistan cevizi yağı optimal cilt sağlığı için çok önemlidir.