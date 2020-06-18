Derin uzaydan 500 milyon ışık yılı uzaktan sinyal geliyor!
Bilim insanları uzaydan gelen ritmik ve belirli bir paterne sahip sinyal keşfettiklerini duyurdu.
İlk defa 2007'de Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu tarafından tespit edilen Fast Radio Burst'ün (FRB) gizemi hala tam olarak çözülebilmiş değil.
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2007'den günümüze derin uzaydan gelen onlarca sinyal tespit edildi. Bilim insanları ile defa ritmik ve belirli bir paterne (örüntüye) sahip sinyaller keşfettiklerini duyurdu.
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Spacecom'da yer alan habere göre, 500 milyon ışık yılı uzaklıktan 16 günlük zaman diliminde düzenli olarak radyo sinyali geldiği keşfetti.
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Belirli bir paterne sahip olan sinyalin sahip olduğu döngü ise şöyle...
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