Derin Talu olay pozuyla tepki çekti Defne Samyeli'nin küçük kızı sınırları aştı
Defne Samyeli'nin küçük kızı, 17 yaşındaki Derin Talu, gömleğinin düğmelerini açıp yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Artık Defne Samyeli kadar ünlü olan iki kızı Derin ve Deren sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. İki genç kız zaman zaman paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Derin Talu, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekmekle kalmadı tepki de topladı.
Sosyal medya hesabından 17 yaşında olmasına rağmen oldukça iddialı fotoğraflar paylaşan Derin Talu, sınır tanımıyor. 17 yaşında olup daha büyük gösteren Talu, son paylaşımlarıyla eleştirilere maruz kaldı.
Derin Talu, dün süper mini paylaşımından sonra, bugün de beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı.
Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından Ramazan ayı olduğu için eleştiriyle karşılandı.