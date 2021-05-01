Artık Defne Samyeli kadar ünlü olan iki kızı Derin ve Deren sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya devam ediyor. İki genç kız zaman zaman paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine toplayabiliyor. Derin Talu, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekmekle kalmadı tepki de topladı.