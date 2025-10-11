Derin Talu bilekliğini paylaştı, fiyatı dudakları uçuklattı!
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu geçtiğimiz günlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda teste götürülmek için evinden alınan isimler arasında yer almıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada bilekliğini paylaştı. Bilekliğin fiyatını öğrenenler inanamadı.
Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında bulunduğu evden alınıp ifade veren Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Talu'nun kolundaki bileklik dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Deren Talu, Derin Talu, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.
Çarşamba sabahı ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu'na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.