Derin göğüs dekoltesi yüzünden uçaktan zorla indirilen kadın: Beni ucuz hissettirdi

Harriet olay hakkında şunları söyledi: Mürettebat korkunçtu ve beni ucuz hissettirdi. Hostes tüm uçağın önünde beni uçağa alamayacağını söyledi. 'Benim görevli olduğum uçağa böyle binemezsiniz, üstünüze bir şey giymelisiniz' dedi.