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Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

41 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla olay oldu.

Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, her daim iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Taşpınar, koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde evden çıkamayınca çatıya çıkmıştı.

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Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

Kendine dikkat çeken yeni bir yöntem seçen sosyetik güzel, bikinisini giymiş ve havlusunu serip, Rumelihisarı'nda bulunan dairesinin çatısında güneşlenmişti.

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Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

Karantina döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Taşpınar, bu yaz rahat tatil yapabilmek için çözümü bulmuştu.

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Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı

Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkamayan Eda Taşpınar, sınırlar açılır açılmaz Meksika'ya giderek iki ay tatil yapmıştı.

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