Deri koltuk üzerinde çırılçıplak poz verdi! Eda Taşpınar'a beğeni yağdı
41 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla olay oldu.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, her daim iddialı pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Yanık tenini saatlerce güneşin altında yatmaya borçlu olan Taşpınar, koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde evden çıkamayınca çatıya çıkmıştı.
Kendine dikkat çeken yeni bir yöntem seçen sosyetik güzel, bikinisini giymiş ve havlusunu serip, Rumelihisarı'nda bulunan dairesinin çatısında güneşlenmişti.
Karantina döneminde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Taşpınar, bu yaz rahat tatil yapabilmek için çözümü bulmuştu.
Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkamayan Eda Taşpınar, sınırlar açılır açılmaz Meksika'ya giderek iki ay tatil yapmıştı.