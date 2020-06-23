Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kameraları görünce panik yaptı!

"Lütfen gitme sevgilim": Magazinburada'nın haberine göre; kameraları fark eden Baran Tınaz, paniğe kapılıp sevgilisi Deren Talu'yu masada bırakıp içeri kaçtı. Deren Talu, olup bitene bir anlam veremezken sevgilisinin ardından "Dur lütfen gitme sevgilim" diye bağırdı.