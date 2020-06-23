Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz kameraları görünce panik yaptı!
Şarkıcı, oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz ile Emirgan'da görüntülendi. Tınaz, kameraları görünce paniğe kapılıp içeri kaçtı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, bir buçuk aydır işletmeci Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Talu ve sevgilisi kafede beraber oturmuş keyif yaparken kameraları gören Baran Tınaz, oldukça gergin anlar yaşadı.
"Lütfen gitme sevgilim": Magazinburada'nın haberine göre; kameraları fark eden Baran Tınaz, paniğe kapılıp sevgilisi Deren Talu'yu masada bırakıp içeri kaçtı. Deren Talu, olup bitene bir anlam veremezken sevgilisinin ardından "Dur lütfen gitme sevgilim" diye bağırdı.
"Tınaz sevgilisini kırmadı": Talu “Gitme lütfen sevgilim, otur” diyerek sevgilisini engelledi, yanında kalmasını istedi. Objektiflere alışık olmadığı için sıkıntı yaşayan Baran Tınaz da, Deren Talu’nun ricasını kırmadı.
Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, geçtiğimiz günlerde Baran Tınaz ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.