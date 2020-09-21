Deren Talu'nun foyası ortaya çıktı! Defne Samyeli'nin kızı alay konusu oldu
Defne Samyeli'nin güzelliği ile bilinen kızı Deren Talu'nun foyası ortaya çıktı. Sosyal medya Deren Talu'nun yaptığı photoshoplarla çalkalandı.
Ünlü haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Deren Talu hem fiziyi hem güzelliğiyle bilinen bir isimdi. Gönlünü işletmeci Baran Tınaz'a kaptırdığı bilinen Deren Talu bir aşklarıyla ilgili fotoğraf paylaşmaktan bir süredir kaçıyordu. Talu geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını ilk defa paylaşmıştılar.
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Defne Samyeli'nin büyük kızı Derne Talu, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarından adından söz ettirmeye devam ederken bu defa foyası ortaya çıktı.
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Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı.
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Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, fotoğraflarındaki hileler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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