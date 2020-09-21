Deren Talu'nun foyası ortaya çıktı! Defne Samyeli'nin kızı alay konusu oldu

Ünlü haber spikeri Defne Samyeli'nin küçük kızı Deren Talu hem fiziyi hem güzelliğiyle bilinen bir isimdi. Gönlünü işletmeci Baran Tınaz'a kaptırdığı bilinen Deren Talu bir aşklarıyla ilgili fotoğraf paylaşmaktan bir süredir kaçıyordu. Talu geçtiğimiz günlerde aşk pozlarını ilk defa paylaşmıştılar.