Deren Talu'dan ilk işi için nefes kesen pozlar! Instagram'ı salladı...
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçti. İddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçerek iddialı pozlar verdi. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bu pozuyla binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada en çok ön plana çıkan yorumlar ise yine 'küçük yaşına rağmen makyajı ve tarzıyla çok daha büyük göründüğü' yönünde oldu...
Eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçerek iddialı pozlar verdi.
Fotoğrafları kişisel Instagram hesabından paylaşan Derin Talu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.