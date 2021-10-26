Deren Talu'dan ilk işi için nefes kesen pozlar! Instagram'ı salladı...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ve geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, bir marka için lila renkli mayosuyla objektif karşısına geçerek iddialı pozlar verdi. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bu pozuyla binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada en çok ön plana çıkan yorumlar ise yine 'küçük yaşına rağmen makyajı ve tarzıyla çok daha büyük göründüğü' yönünde oldu...