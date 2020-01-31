Deren Talu sevişme sahnelerine karşıyım deyip öpüşme itirafında bulundu
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, YouTube kanalında katıldığı bir programda bomba itiraflara imza attı.
Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın YouTube programına katıldı. Samimi açıklamalarıyla herkesin dikkatini çeken Talu, hakkında merak edilenleri anlattı.
Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile verdiği pozların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine konuşan Deren, durumu şöyle açıkladı:
"Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor."
Öte yandan annesine çok özendiğini söyleyen 23 yaşındaki Talu, "Annem çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir" dedi.