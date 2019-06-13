Deren Talu mayolu fotoğraflarını paylaştı! Ortalık karıştı

Deren Talu, Instagram'dan paylaştığı mayolu fotoğrafları nedeniyle birçok takipçisi tarafından eleştirildi. Talu'nun yaşına atıfta bulunan takipçileri "Bu nasıl 22? O zaman ben 12-13 falanım", "Estetikten herhalde 30 gibi duruyor", "22 yasında ama o yaşa gelmeden burun estetiğini yaptırdı" şeklinde yorumlar yaptı.