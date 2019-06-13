Deren Talu mayolu fotoğraflarını paylaştı! Ortalık karıştı
Oyuncu Defne Samyeli ve mimar Eren Talu'nun kızları Deren Talu, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteliğiyle adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli'nin yanı sıra kızı Deren Talu da sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak oyunculuğa adım atan 22 yaşındaki Deren Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozları büyük yankı uyandırdı.
Deren Talu, Instagram'dan paylaştığı mayolu fotoğrafları nedeniyle birçok takipçisi tarafından eleştirildi. Talu'nun yaşına atıfta bulunan takipçileri "Bu nasıl 22? O zaman ben 12-13 falanım", "Estetikten herhalde 30 gibi duruyor", "22 yasında ama o yaşa gelmeden burun estetiğini yaptırdı" şeklinde yorumlar yaptı.
Son olarak, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' filminin kadrosuna dahil olan Deren Talu, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmin setinden fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.
18. yüzyıl sonlarında Osmanlı-Rus Savaşı dönemini anlatacak filmde başrolü Yurdaer Okur ile paylaşacak. Senaryosunu Yevhen Tymoshenko'nun, genel yönetmenliğini Zaza Uruşadze'nin üstleneceği 'Son Kale-Hacıbey' filminde Okur, Kuzey Karadeniz için savaşan Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa'yı canlandıracak.