Deren Talu Instagram'dan soru cevap yaptı! Dekolte sorusuna bakın ne dedi
Evlerine çekilen ünlüler evlerinden takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Instagram hesabından gelen dekolteli sorusuna bakın ne cevap verdi.
Korona virüs salgını sonrası evlerine kapanan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından takipçileriyle daha fazla iletişim kurmaya başladılar. Deren Talu'da Instagram hesabından takipçileriyle soru- cevap etkinliği gerçekleştirdi.
23 yaşındaki Talu, hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaştığı çekici pozlarla kendisinden söz ettiren Deren Talu'ya özel hayatına dair çok sayıda soru geldi.
"İdolüm Beren Saat": Güzellik konusunda annesini ilk sıraya oturtan Deren, oyunculuk konusundaki idolünün ise şarkıcı Kenan Doğlu ile evli olan ünlü oyuncu Beren Saat olduğunu söyledi.
Deren Talu, bir takipçisinden gelen “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun” şeklindeki soruya ise “Hayır” cevabını verdi.