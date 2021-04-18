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Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Akıncı'da Didem karakterine hayat veren Deren Talu verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Bikinili pozlarını paylaşan Talu'ya kimi takipçilerinin ise bir uyarısı vardı.

Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Talu, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. 

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Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif olarak kullanan Deren Talu, bu fotoğraflara bir yenisini daha ekledi. Akıncı dizisinde Didem karakterini canlandıran Deren Talu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Son olarak kahverengi bikinisiyle verdiği pozları paylaşan genç oyuncuya beğeni yağarken, Ramazan ayı dolayısıyla eleştiriler de gecikmedi.

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Deren Talu, bikinili pozlarını paylaştı takipçilerinden uyarı geldi!

Birçok takipçi "Ramazan ayı lütfen biraz daha özen" gibi yorumlarla Talu'nun bikinili pozlarına tepki gösterdi.

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