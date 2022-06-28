Dereler taştı köyler boşaltıldı! 2 kişi kayıp Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Sinop'da son durum

AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'tan sonra Sakarya, Düzce, Iğdır ve Ağrı'da da aşırı sağanak yağışlar sonrası sel ve su baskınları yaşandı. Sağanak yağışların açtığı selde dereler taştı, köprüler yıkıldı, yollar kapandı. 38 bölgede elektrikler kesilirken 235 vatandaş tahliye edildi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 vatandaş kaybolurken, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde de bir kepçe operatörü sele kapıldı. Hasar tespit çalışmaları ise bugün başlayacak.