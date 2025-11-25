Dereceleri yükseltin! Meteorolojiden yağış ve sis uyarısı: Aniden bastıracak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla birlikte, Türkiye’nin birçok bölgesinin soğuk hava, sağanak yağış ve sis etkisine gireceğini açıkladı. Sıcaklıklar özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde belirgin şekilde düşerken, bazı illerde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi ciddi ölçüde azalacak. Uzmanlardan vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılar peş peşe geliyor.
Geçtiğimiz günlerde ülkenin büyük bölümünde güneşli hava hâkimdi. Ancak bu tablo değişiyor. Yeni rapora göre Türkiye, puslu, yer yer sağanak yağışlı ve soğuk bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle geceleri artan bulutlanma ve sis, sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Meteoroloji, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Antalya, Konya, Zonguldak, Giresun ve Malatya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtiyor.
Sıcaklıklar Düşüyor
Yeni sistemle birlikte sıcaklıkların özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Yağış ve Sis Uyarısı
Meteoroloji, bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ve İç Anadolu’da ise pus ve sis beklendiğini söyledi. Özellikle sabah saatlerinde oluşacak sis, sürücüler için önemli risk oluşturabilir.