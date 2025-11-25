Dereceleri yükseltin! Meteorolojiden yağış ve sis uyarısı: Aniden bastıracak...

Geçtiğimiz günlerde ülkenin büyük bölümünde güneşli hava hâkimdi. Ancak bu tablo değişiyor. Yeni rapora göre Türkiye, puslu, yer yer sağanak yağışlı ve soğuk bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Özellikle geceleri artan bulutlanma ve sis, sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebilir.