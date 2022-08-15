Derbide ortalık fena karıştı! Conte ve Tuchel birbirine girdi
Premier Lig'de oynanan Chelsea - Tottenham maçında teknik direktörler Conte ve Tuchel arasında gerginlik yaşandı.
Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Tottenham karşı karşıya geldi. Müthiş heyecanın yaşandığı karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi. Maça mücadeleden çok teknik direktörler Conte ve Tuchel'in tartışması damga vurdu. İki isim arasında 68. dakikada gelen gol sonrası gerginlik yaşandı.
Premier Lig'in 2. hafta maçında Chelsea ile Tottenham, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'ten gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.