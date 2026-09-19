Derbi saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

REKABETTE 144. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında saat 20.00'de Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.