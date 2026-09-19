Derbi saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 6. haftasında lider Galatasaray, bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 20:00'de başlayacak dev karşılaşma öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri de belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY LİDER
Süper Lig'de sezona sahasında Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi.
TRABZONSPOR DÜŞÜŞTE
Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı.
İlk 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA KİMLER DERBİDE YOK?
Bordo-mavili takımda zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina'nın tedavileri devam ederken, iki futbolcu da Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da kamp kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz
REKABETTE 144. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, 144. kez karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında saat 20.00'de Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.