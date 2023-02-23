Depremzedeler yeni bir hayat için satışa çıkardı! Ağır hasarlı araçlar ikinci el satış sitelerini doldurmaya başladı

Aracını Hatay’dan ilana koyan depremzede Emir Yücel, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Normalde satış fiyatı 600-650 bin TL civarında olan 2022 model aracımı 325 bin TL’den deprem hasarlı olarak ilana çıkardım” dedi ve şöyle devam etti: