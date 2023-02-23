Depremzedeler yeni bir hayat için satışa çıkardı! Ağır hasarlı araçlar ikinci el satış sitelerini doldurmaya başladı
Depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ağır hasarlı otomobillerini ikinci el araç sitelerinde satışa çıkarmaya başladı. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman plakalı birçok hasarlı otomobilin ilan sitelerindeki sayısı her geçen gün artarken konuştuğumuz depremzedeler, “Evimizi, eşyalarımızı kaybettik. Elimizde paraya çevirebileceğimiz sadece otomobil kaldı. Yeni bir hayat kurmak için satmak zorundayız” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatta kalan vatandaşların binlercesi yakınlarını kaybetmenin acısını yaşarken, gelecek günlerin kaygısını da taşıyor. Birçoğunun evi, eşyaları artık yok. Bazı depremzedelerin elinde satıp paraya çevirebileceği varlık olarak otomobilleri kalmış. Onlar da ağır hasarlı.
Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’dan birçok depremzede, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden zarar görmüş otomobillerini ikinci el ilan siteleri üzerinden satışa koymaya başladı.
Bu sitelerdeki “deprem hasarlı” ilan sayısı hızla artarken “acil para ihtiyacından dolayı satılık” ve “deprem bölgesinden taşınacağımız için nakit ihtiyacından dolayı satılık” açıklamaları dikkat çekti.
Aracını Hatay’dan ilana koyan depremzede Emir Yücel, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Normalde satış fiyatı 600-650 bin TL civarında olan 2022 model aracımı 325 bin TL’den deprem hasarlı olarak ilana çıkardım” dedi ve şöyle devam etti: