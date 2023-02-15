Depremin tel gibi büktüğü tren rayları onarılıyor: Toplam uzunluğu bin 275 kilometre!
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası AFAD ile koordineli olarak afet bölgelerinde hasar gören tren raylarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası afet bölgelerindeki illerden geçen toplam uzunluğu bin 275 kilometre demiryolu hattında hasar meydana geldi.
Bunun üzerine harekete geçen TCDD yapım ekipleri, bin 60 kilometresindeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtı. 215 kilometrelik İslahiye - Fevzipaşa, Fevzipaşa - Nurdağı, Köprüağzı - Kahramanmaraş, Pazarcık - Malatya illerindeki demiryollarında yol bakım çalışmaları ise devam ediyor.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler esnasında gar ve istasyonlarda bekleyen, seyir halinde olan 16 yük vagonu ve 4 vagondan oluşan 1 dizel seti yoldan çıkarak ağır şekilde hasar aldı
Deprem nedeniyle ayrıca 307 yük vagonu, 9 lokomotif kapanan hat kesiminde mahsur kaldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda mahsur kalan lokomotif ve vagonlar kurtarıldı.