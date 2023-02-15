Depremin tel gibi büktüğü tren rayları onarılıyor: Toplam uzunluğu bin 275 kilometre!

Bunun üzerine harekete geçen TCDD yapım ekipleri, bin 60 kilometresindeki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtı. 215 kilometrelik İslahiye - Fevzipaşa, Fevzipaşa - Nurdağı, Köprüağzı - Kahramanmaraş, Pazarcık - Malatya illerindeki demiryollarında yol bakım çalışmaları ise devam ediyor.