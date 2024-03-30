BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74

Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

|
Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

Kahramanmaraş'ta yaşlı kadın, meydana gelen depremler sonrası yapımı tamamlanıp teslim aldığı köy konutu yeni yuvası oldu.

Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde de büyük yıkıma neden oldu.

17
Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

Onlarca köy evinin hasar alıp yıkıldığı kırsal mahallede başlatılan çalışmalar çerçevesinde köy konutlarının yapımına depremden hemen sonra başlanıldı.

27
Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

Yapımı tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen köy konutlarında depremzede Fatma Kaygısız da yeni evine kavuştu. 

37
Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!

Mutluluğu gözlerinden okunan yaşlı kadın emeği geçenlere teşekkür etti.

47