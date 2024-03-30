Depremin merkezinde depremzedeler evlerine yerleşiyor!
|
Kahramanmaraş'ta yaşlı kadın, meydana gelen depremler sonrası yapımı tamamlanıp teslim aldığı köy konutu yeni yuvası oldu.
6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler Kahramanmaraş’ta Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde de büyük yıkıma neden oldu.
17
Onlarca köy evinin hasar alıp yıkıldığı kırsal mahallede başlatılan çalışmalar çerçevesinde köy konutlarının yapımına depremden hemen sonra başlanıldı.
27
Yapımı tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen köy konutlarında depremzede Fatma Kaygısız da yeni evine kavuştu.
37
Mutluluğu gözlerinden okunan yaşlı kadın emeği geçenlere teşekkür etti.
47