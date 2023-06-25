Depremin izleri! Hatay aylar sonra görüntülendi “Anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor”
Depremin vurduğu Antakya ilçesinde binaların yerlerini boş araziler aldı. Kent merkezinin tarlaya döndüğü Antakya, Hatay’dan İstanbul’a uçakla seyahat eden bir vatandaş tarafından görüntülendi.
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi.
Depremin ardından Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların ve iş yerlerinin yıkımlarına devam ediliyor. Kaldırılan enkazların yerindeyse boş araziler oluştu. Kent merkezinin tarlaya döndüğü Antakya, Hatay’dan İstanbul’a uçakla seyahat eden Mehmet Yeşilel tarafından uçaktan görüntülendi.
Antakya kent merkezinde yıkımların devam ettiğine dikkat çeken bir vatandaş, “Şu anda yaşanılır bir durumda değil ama memleketimiz sonuçta. Bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Yıkılıyor, tüm anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor. Yapacak hiçbir şey yoktur.” şeklinde konuştu.