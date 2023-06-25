Depremin izleri! Hatay aylar sonra görüntülendi “Anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor”

Antakya kent merkezinde yıkımların devam ettiğine dikkat çeken bir vatandaş, “Şu anda yaşanılır bir durumda değil ama memleketimiz sonuçta. Bırakamıyoruz, gidemiyoruz. Yıkılıyor, tüm anılarımızın üzerinden kepçeler geçiyor. Yapacak hiçbir şey yoktur.” şeklinde konuştu.