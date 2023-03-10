Depremin bıraktığı ize bakın! Yolda 4 metre kayma oluştu
Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında deprem nedeniyle hasar oluşurken 4 metre kayma meydana geldi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken 11 ili vuran depremin tahribatları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Depremin yollarda bıraktığı izler, drone ile de görüntüledi.
Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.