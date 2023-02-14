Depremin 9'uncu gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi şehir koskoca bir enkaz
|
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin 9. günü Hatay'daki yıkım dron kamerası ile çekilen görüntülere yansıdı. Gün doğarken çekilen görüntülerde yıkımın boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili vurmuştu. Bu illerden biri de Hatay olmuştu.
110
Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda vatandaş enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.
210
Afetin 9. gününde güneş doğarken kentteki yıkımın şiddeti dron kamerasıyla görüntülendi.
310
Binaların tamamıyla yıkıldığı bölgede vatandaşları AFAD'ın kurduğu çadırlar da kaldığı görüldü.
410