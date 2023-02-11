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Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

Deprem felaketinin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi. Şehirdeki büyük yıkım bir kez daha drone ile havadan görüntülendi.

Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay’da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile görüntülendi.

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Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

Deprem felaketinin 6'ncı gününde Antakya’da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

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Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü de görüldü.

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Depremin 6'ncı gününde Hatay'dan yeni fotoğraflar geldi korkunç yıkım böyle görüntülendi

Vatandaşlar Hatay’da buldukları açık alanlarda hayati faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, enkazlardan gelecek umut dolu haberleri bekliyor.

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