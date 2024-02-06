Depremin 1. yılında çok acı detay! Bugünden itibaren ölmüş sayılacaklar

Saatler sonra yaşanan 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ise tabloyu daha da kötüleştirdi. Yüzbinlerce bina yıkılırken, son olarak 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 204 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.