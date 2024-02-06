Depremin 1. yılında çok acı detay! Bugünden itibaren ölmüş sayılacaklar
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin bugün yıl dönümü. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yakınlarını kaybedenler çeşitli anmalarla sevdiklerini anarken, acı bir detay ortaya çıktı. Hukukçulara göre, depremin 1. yılının doldurmasıyla birlikte henüz kendisinden haber alınmayan kişiler, bugünden itibaren ölmüş kabul edilecek.
Türkiye 6 Şubat 2023 günü son yılların en büyük felaketine uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.8 büyüklüğündeki deprem başta Hatay olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı.
Saatler sonra yaşanan 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ise tabloyu daha da kötüleştirdi. Yüzbinlerce bina yıkılırken, son olarak 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 204 kişinin ise yaralı olduğu belirtildi.
Depremin üzerinden tam bir yıl geçerken, bazı vatandaşların ise kayıplarını bulma çabası ise hala sürüyor.
Enkaz altında kaldıklarını düşündükleri sevdiklerinin cenazelerini bulamayanların bir çoğu; onların öldüğünü kabul ederken, bazıları ise bir gün çıkıp gelecek umuduyla bekliyor.