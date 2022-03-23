Depremi bildiler! 'Bugün başladı 3 gün sürecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...
Bursa depremini bilmelerinin ardından astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'ten çarşamba günüyle ilgili önemli uyarılar geldi.
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova yaptıkları burç yorumlarıyla herkesi hayrete düşürdü. İkilinin " depremler, yer hareketliliği devrede olabilir" yorumu sonrası Bursa'da korkutan deprem oldu.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner çarşamba günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. (+/- 3 gün Etkili) Hayal kurmak için en güzel gün. Bugünler fal baktırmak içinde idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur.
Bugün dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere vaad edilen konuların aslı astarını kontrol etmeden hemen inanmayın.
Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, internette, vb noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir.