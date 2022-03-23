Depremi bildiler! 'Bugün başladı 3 gün sürecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner çarşamba günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Neptün birlikte hareket edecek. (+/- 3 gün Etkili) Hayal kurmak için en güzel gün. Bugünler fal baktırmak içinde idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur.