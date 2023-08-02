Depremden sonra talepler patladı Karavan üretimine yetişemiyorlar

“Hem yurtiçi hem de yurtdışından taleplerimiz var”

Abidin Can hem yurtiçi hem de yurtdışından taleplerinin olduğunu belirterek, “Şu anda çok yoğun çalışıyoruz. Boşluğumuz hiç yok. Hem yurtiçi hem de yurtdışından taleplerimiz var. Daha önce de yurtdışına bitirip gönderdiğimiz araçlar oldu. Ama özellikle depremin ardından etkilenen 11 ilden bize yoğun talep oluyor” dedi.