Depremden sonra o ilde talep patladı akın ettiler! Ev kalmadı kiralık daireler tükendi
Depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlar, diğer şehirlere yerleşmeye başladı. Depremzedelerin akın ettiği iller arasında Sivas da var. Sivas'ta kiralık dairelerin tamamının dolduğu ve konut sıkıntısının başladığı aktarıldı. Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, depremzedeler dışında tayini çıkanların da geldiğini ve onların da sıkıntı yaşadığını söyledi. Öğrencilerin de aynı sorundan muzdarip olacağını kaydeden Çayır, tavsiyelerinin acilen yeni konutlar üretilmesi olduğunu belirtti.
Deprem felaketinden sonra deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, bir bir farklı şehirlere gidiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce depremzede de Sivas'a geldi.
10 bin kişinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiği belirtilirken birçoğunun da kiralık ev arayışına girdiği öğrenildi. Ancak bu süre zarfında hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yaklaşık 5 bin daire kiralandı. Dolayısıyla talep fazlası ortaya çıkınca kentte kiralık daire kalmadı.
Kiralık daire bulunmuyor
Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, "Depremin ardından ilk 2 haftada zaten mevcut kiralık dairelerde birtakım sıkıntılar yaşadık. Emlak camiası olarak depremzede vatandaşlarımıza ciddi desteklerde bulunduk.
Komisyon dahi almadık ve mülk sahiplerimizden bazıları yaklaşık 1 yıla kadar kira bedeli almadı. Bu süreçte boş durumdaki satılık daireleri de kiralığa çevirdik. O dairelerin de kiraya verilmesi konusunda depremzedelerimize yardımcı olduk. Ancak geldiğimiz noktada hem il merkezinde hem de ilçelerde kiralık daire bulunmuyor" dedi.