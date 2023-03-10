Depremden sonra o ilde talep patladı akın ettiler! Ev kalmadı kiralık daireler tükendi

Komisyon dahi almadık ve mülk sahiplerimizden bazıları yaklaşık 1 yıla kadar kira bedeli almadı. Bu süreçte boş durumdaki satılık daireleri de kiralığa çevirdik. O dairelerin de kiraya verilmesi konusunda depremzedelerimize yardımcı olduk. Ancak geldiğimiz noktada hem il merkezinde hem de ilçelerde kiralık daire bulunmuyor" dedi.