Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, iki büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.