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Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı

Hatay'da "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan ve inşaatı halen devam eden Altınpark 2 Sitesi, depremlerle birlikte yerle bir oldu. Yıkılan binayı görenlerin akıllarına Rönesans Rezidans gelirken site havadan görüntülendi.

Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı devam eden ve "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulan 4 bloklu Altınpark 2 Sitesi, iki büyük depremle birlikte yerle bir oldu. Altınpark 2 Sitesi, "depreme dayanıklı" notuyla satışa sunulması dikkat çekerken, dayanıklı olanın bina değil sadece tabela olduğu görüldü.

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Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı

Yerle bir olan siteyi gören vatandaşların aklına Rönesans Rezidans geldi. Öte yandan, binanın yapımı devam ettiği için içeride kimsenin bulunmadığı, yaralı ya da ölen olmadığı öğrenildi.

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Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı
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Depremden sonra geriye sadece tabelası kaldı! Yıkılma şekli Rönesans Rezidans'la aynı
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